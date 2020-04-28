Рим, , 19:41 — REGNUM Число погибших от коронавирусной инфекции в Италии за сутки выросло до 382 против 333 днем ранее, 28 апреля сообщает агентство Reuters.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Италии за сутки также выросло до 2091 по сравнению с 1739 на 27 апреля.

По официальной статистике, общее число смертельных случаев от COVID-19 в Италии с начала эпидемии достигло 27 359, число инфицированных SARS-CoV-2 в стране составляет 201 505.

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