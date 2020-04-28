Москва, , 19:39 — REGNUM План экономического восстановления, о котором говорил президент РФ Владимир Путин в ходе своего обращения к жителям страны, говорит о том, что глава государства де-факто признал ущерб ряду экономических отраслей от пандемии коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил генеральный директор федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергей Старовойтов.

«Путин сказал, что стране необходимо разработать план экономического восстановления. Фактически он признал, что некоторым отраслям в экономике нанесён существенный ущерб, и надо разрабатывать меры по их восстановлению. Малый и средний бизнес, конечно, относится к таким сферам, и президент тоже говорил об этом достаточно внятно. То есть, будут не только меры социальной поддержки граждан, но и меры по поддержке предприятий малого и среднего бизнеса, потому что это является частью одного целого, потому что малый и средний бизнес — это те самые люди, которые или работают, или владеют этими предприятиями», — сказал Старовойтов.

Он напомнил о словах главы государства о том, что страна начинает восстанавливаться, и карантинные меры можно будет в перспективе постепенно ослаблять благодаря тем мерам, которые были приняты на начальных этапах: «Опять же, Путин отметил индивидуальную ответственность чиновников, и, в первую очередь, глав регионов за выход из кризиса. Интересно будет посмотреть, что правительство предложит в качестве восстановительных мер для экономики. Надеюсь, глава правительства РФ Михаил Мишустин в ближайшее время ответит на эту задачу какими-то конкретными предложениями».