Москва, , 19:35 — REGNUM Президент России Владимир Путин дал поручение премьер-министру Михаилу Мишустину установить в стране официальный День работника скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Установить 28 апреля профессиональный праздник — День работника скорой медицинской помощи», — говорится в документе.

Уточнется, что срок исполнения поручения — до 1 мая 2020 года.

Напомним, в настоящее время День работника скорой помощи отмечается как неофициальный праздник. Сегодня глава государства в ходе совещания с губернаторами поздравил врачей и работников скорой, предложив сделать праздник официальным.

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