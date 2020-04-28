Ново-Огарево, Московская область, , 19:33 — REGNUM Все мероприятия, запланированные к Юбилею Победы, обязательно состоятся, заявил президент России Владимир Путин 28 апреля в ходе обращения к гражданам страны после совещания с руководителями регионов России, посвящённого противодействию распространению COVID-19.

Глава государства назвал 9 мая священным праздником, который навсегда остаётся в сердцах граждан России. День Победы будет отмечен, несмотря ни на что, при строгом соблюдении всех требований безопасности и режима самоизоляции.

Путин отметил, что все мероприятия, которые были запланированы к Юбилею Победы, обязательно состоятся. Президент России подчеркнул, что парад Победы на Красной площади и марш «Бессмертного полка» пройдут, как только наступит уверенность, что эпидемиологическая ситуация в стране безопасна, в первую очередь, для ветеранов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент РФ Владимир Путин попросил граждан России продержаться на майские праздники в режиме самоизоляции.

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