Москва, , 19:32 — REGNUM В ходе своего обращения к жителям России президент РФ Владимир Путин дал ответ на вопрос населения о том, как страна будет жить после режима самоизоляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил генеральный директор федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергей Старовойтов.

«Путин отметил, что те меры, которые были введены в России, дали свои результаты, и те методы самоизоляции, введённые в регионах, дали определённый эффект, и уже можно говорить, что благодаря этому удалось сгладить кривую заболеваемости, и, возможно, снизить до минимума смертность. Всё это дало возможность президенту РФ ответить сегодня на главный вопрос: мы видели социологию, которую публиковал ВЦИОМ, о том, что главный вопрос, который был у населения к президенту и вообще к федеральной власти — это сценарий выхода из кризиса, то есть, что с нами будет дальше. То есть, запрос на сценарий последующей жизни: сейчас у нас карантин, а что будет завтра?», — сказал Старовойтов.

По его словам, на фоне общей тревожности и согласия с тем, что меры должны быть жёсткими, люди хотели бы получить ответ на вопрос о том, как они будут жить в ближайшем будущем: «В принципе, президент на этот вопрос ответил. Он сказал, что сейчас необходимо сформировать план выхода из кризиса, правительство должно его ввести, а регионы, самостоятельно оценивая по этим критериям, должны принимать карантинные послабления».