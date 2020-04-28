Киржач, Владимирская область, , 19:31 — REGNUM Во Владимирской области благотворительный фонд «Мамин домик» в городе Киржаче обеспечивает одиноких малоимущих пенсионеров продовольствием и лекарствами и шьёт маски для медиков.

Фонд, который действует во Владимирской области уже десять лет, помогает молодым беременным девушкам и женщинам с маленькими детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В приюте они учатся и получают профессии — в том числе там есть своя пекарня. Во время пандемии коронавируса обитательницы приюта начали печь хлеб для пожилых и малоимущих людей на самоизоляции, а также приступили к пошиву многослойных многоразовых масок для медиков.

28 апреля 300 масок передали Никольскую больницу в детское отделение. Ранее столько же получил Ногинский родильный дом, с которым сотрудничает благотворительный фонд. Более двух тысяч масок было доставлено во Владимир, где они поступили в медицинские учреждения, детские отделения больниц и в Дом малютки.

«Это не выброшенные на ветер деньги. Эти маски можно использовать долго, они прекрасно стираются, обрабатываются и хорошо дышат. Они удобно завязываются и не тянут уши», — рассказала координатор фонда Арина Серавкина.

С начала периода самоизоляции волонтёры фонда принимают заявки от одиноких пожилых людей и инвалидов. Для них собирают продовольственные корзины из продуктов первой необходимости, фермерского молока, а также выпеченного обитательницами приюта хлеба и сладостей. В этом фонду помогают благотворители, которые перечисляют деньги и закупают ингредиенты для выпечки хлеба. Доставкой хлеба занимается социальный патруль фонда и волонтёры проекта «Мы вместе». Помощь одиноким пожилым людям начали оказывать 23 марта. За это время пенсионеров стали обеспечивать не только хлебом и продуктами, но и лекарствами и подгузниками для лежачих больных. Кроме помощи пенсионерам фонд продолжает собирать продуктовые наборы для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации — их на попечении «Маминого домика» около 500.

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