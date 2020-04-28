Севастополь, 28 апреля 2020, 19:31 — REGNUM В Севастополе остро не хватает реаниматологов, штат укомплектован всего лишь на треть. Об этом 28 апреля заявил и.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев на совещании президента России Владимира Путина с главами регионов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе-герое выявили коронавирус ещё у 36 человек — строителей, работающих на объекте в аэропорту Бельбек. Таким образом, Севастополь обогнал Крым по количеству заражённых новой инфекцией: 73 против 70.
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