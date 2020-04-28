Севастополь, , 19:31 — REGNUM В Севастополе остро не хватает реаниматологов, штат укомплектован всего лишь на треть. Об этом 28 апреля заявил и.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев на совещании президента России Владимира Путина с главами регионов.

«Такого количества реаниматологов, сколько нужно по нормативам, в Севастополе никогда не было. Мы переучиваем врачей других профилей. Тем не менее, мы только на 30% укомплектованы реаниматологами», — отметил Развожаев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе-герое выявили коронавирус ещё у 36 человек — строителей, работающих на объекте в аэропорту Бельбек. Таким образом, Севастополь обогнал Крым по количеству заражённых новой инфекцией: 73 против 70.

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