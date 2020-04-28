Рим, 28 апреля 2020, 19:28 — REGNUM Количество случаев заражения коронавирусом, выявленных в Италии с начала эпидемии, перевалило за 200 тыс, сообщает 28 апреля служба гражданской обороны.
Уточняется, что на сегодняшний день в Италии выявлено 201 505 случаев заражения SARS-CoV-2.
За последние сутки был зарегистрирован 2091 новый случай инфицирования.
Выздоровевшими с начала пандемии были признаны 68 941 человек, а в списках погибших от COVID-19 числится 27 359 человек.
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