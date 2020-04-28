Москва, , 19:27 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает 28 апреля пресс-служба Кремля.

В частности, согласно документу, на период с 6 по 8 мая включительно в России вводятся нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы. С учётом праздничных майских дней нерабочий период в стране продлевается до 11 мая включительно.

Руководителям субъектов Федерации предписано на указанный период продлить действие мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения. При этом региональные власти имеют возможность расширить перечень организаций, для которых 6−8 мая будут рабочими днями, исходя из обстановки на местах.