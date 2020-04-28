Севастополь, , 19:14 — REGNUM В Севастополе заразилось коронавирусной инфекцией ещё 36 человек, которые работают на одном из строительных объектов. Об этом 28 апреля на совещании с президентом России Владимиром Путиным сообщил и.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

«На одной из наших строительных площадок появился небольшой очаг — 36 человек инфицированных. Это практически столько, сколько за все два месяца — весь предыдущий период», — отметил Развожаев.

По его словам, до этого в городе было зарегистрировано 37 заразившихся, девять из них уже выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Севастополе на месте строительства инфекционного госпиталя Минобороны и стройплощадки в Бельбеке, где в общей сложности работали порядка 1000 человек, развернули обсерваторы под открытым небом из-за заражения рабочих коронавирусом.

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