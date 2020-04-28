Рим, , 19:10 — REGNUM

По данным на вечер вторника, 28 апреля, в Италии умерли 27 359 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за сутки этот показатель увеличился на 382, сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

Днем ранее показатель увеличился на 333.

Выздоровел 68 941 человек, за день этот показатель увеличился на 2317 (днем ранее — на 1696).

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом увеличилось на 2091 (днем ранее — на 1739). В настоящее время заражены 105 205 человек— на 608 меньше, чем днем ранее, этот показатель в течение всей последней недели снижается. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 201 555.