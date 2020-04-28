Тбилиси, , 19:09 — REGNUM Министерство внутренних дел Грузии в очередной раз предупредило своих граждан: все кладбища страны закрыты для посещений и вход на их территории запрещен с целью предотвращения распространения коронавируса.

«Согласно постановлению правительства Грузии №181 от 23 марта 2020 года, с целью предотвращения распространения нового коронавируса вход на кладбища в масштабе всей Грузии ограничен. Соответственно, подъездные пути к кладбищам контролирует полиция», — говорится в специальном заявлении МВД от 28 апреля.

Одной из причин такого предупреждения стала еще одна традиция грузинского православного общества — поминание усопших во вторник «Фоминой недели». Ранее граждане Грузии из-за введенных властями запретов не смогли выехать на кладбища ни в воскресенье, на Пасху, ни в понедельник после нее, когда по традиции большинство поминали усопших родственников.

МВД Грузии и на этот раз призывает граждан оставаться дома, беречь здоровье друг друга и выполнять все указания властей и минздрава, чтобы предотвратить масштабную эпидемию коронавируса.

Подобные запреты властей вызвали неоднозначные реакции в грузинском обществе. Противники ограничений, распространенных только на посещения церквей и кладбищ в дни пасхальных праздников, бросали негодующие взоры в сторону супермаркетов, в большинстве из которых соблюдение социальной дистанции не удается, либо на массовые акции, устраиваемые оппозицией. «Почему источником заражения признается церковь и не признается тот же маркет «Карфур», где всегда полно покупателей?» — писали в соцсетях возмущенные противники церковно-кладбищенских ограничений. Но ответов от представителей власти не получали. Сторонники ограничений упрекали противоположную сторону в непонимании всей опасности возникшей ситуации и призывали к строгому следованию всем указаниям правительства. Споры вокруг этого вопроса в Грузии не утихают до сих пор.