Москва, , 19:02 — REGNUM В Москве искусственный интеллект с 29 апреля начнёт выявлять по рентгеновским снимкам заражённых коронавирусом жителей. Об этом сообщил 28 апреля мэр столицы Сергей Собянин на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах РФ.

«В Москве развёрнуто 45 центров «ковидных», которые 24/7, то есть круглые сутки работают компьютерные томографы, которые диагностируют коронавирус», — сказал он.

Собянин отметил, что компьютерная томография используется и в других регионах России.

«Мы в Москве в своё время создали единый эпидемиологический информационный центр, который, по сути дела, даёт второе мнение о рентгеновских снимках. И начали проводить эксперименты в области искусственного интеллекта в этой области, чтобы определить заболевания в области онкологии в своё время», — рассказал мэр.

Он напомнил, что недавно президент России подписал закон о проведении в Москве эксперимента в области искусственного интеллекта.

«Пользуясь этими возможностями, мы создали специальную группу на базе нашего эпидемиологического центра, и буквально завтра мы включим систему искусственного интеллекта по обнаружению коронавируса на основе рентгеновских снимков. Она будет работать уже в боевом режиме», — заявил мэр Москвы.

Получив первый серьезный опыт, власти Москвы планируют доложить об этом президенту, Министерству здравоохранения, правительству, «чтобы можно было распространить этот опыт и возможности на другие регионы».

«Это важная работа», — оценил Собянин.