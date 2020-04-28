Москва, , 18:44 — REGNUM В Москве начнут применять иммуноферментный анализ для выявления коронавируса. Об этом сообщил 28 апреля мэр столицы Сергей Собянин на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах РФ.

«Помимо ПЦР-лабораторий начинает развиваться иммуноферментный анализ. Это на кровь — анализ, который позволяет вот в этой группе вот в этот период брать хорошо, эффективно лабораторные исследования», — сказал он.

Мэр отметил, что, по его информации, Минобороны приступило к тестированию этим способом.

«В Москве мы тоже приступаем к такому эксперименту», — заявил Собянин.

Он выразил надежду, что такие исследования дадут более реальную картину «того, что мы в настоящее время имеем».