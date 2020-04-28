Париж, , 18:40 — REGNUM Правительство Франции планирует значительно увеличить число тестов на коронавирус, 28 апреля сообщает Agence France-Presse.

Премьер-министр Франции Эдуард Филипп заявил в ходе выступления в парламенте, что правительство поставило цель проводить в стране не менее 700 000 тестов в неделю с 11 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Филипп объявил, что карантинные ограничения во Франции будут постепенно сниматься с 11 мая, но только в случае, если суточное число заболевших COVID-19 будет стабильно ниже 3000.

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