Москва, , 18:40 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что динамика роста числа зараженных в столице сохраняется, хотя она и уменьшилась почти в два раза по сравнению с тем, что было неделю назад. В связи с этим Собянин считает, что только через две недели можно будет понять, в какой динамике по развитию коронавируса находится столица. Об этом Собянин заявил сегодня, 28 апреля, в ходе онлайн-совещания с президентом России Владимиром Путиным.

«Через две недели сможем понять, в какой динамике по развитию коронавируса находимся, чтобы далее принимать решения». — сказал Собянин.