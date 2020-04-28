Вашингтон, , 18:40 — REGNUM «Теневая» группа американских учёных и миллиардеров разрабатывает «Манхэттенский проект» по борьбе с коронавирусом, сообщает 28 апреля издание The Wall Street Journal.

По утверждению издания, в группу входят ведущие учёные страны и несколько миллиардеров и промышленников.

По их словам, они уже нашли неофициальный способ представить разработанный ими план Белому дому.

Издание сообщает, что эта группа называет свою работу «Манхэттенским проектом эпохи изоляции», проводя параллели с созданием атомной бомбы во время Второй мировой войны.

Один из учёных, биолог Майкл Росбаш, лауреат Нобелевской премии 2017 года, открыто заявил о своём участии в этой группе и подчеркнул, что считает себя наименее квалифицированным из всех участников.

«Эта группа выступила посредником для фармацевтических компаний, ищущих надежные контакты с лицами, принимающими решения в администрации Трампа… Группа подготовила закрытый для общественности 17-страничный доклад, призывающий применить неортодоксальные методы борьбы с коронавирусом. Один из них — лечить пациентов мощными препаратами от лихорадки Эбола, но в гораздо более высоких дозировках», — сообщает The Wall Street Journal.

Издание утверждает, что доклад уже передан членам правительства США, министру финансов США Стивену Мнучину, и вице-президенту Майку Пенсу, возглавляющему группу по борьбе с коронавирусом.

Подчёркивается, что входящие в группу «Манхэттенский проект эпохи изоляции» лица часто консультируют помощников Пенса.

«Мы можем потерпеть неудачу, — цитирует издание члена группы Стюарта Шрайбера, химика Гарвардского университета. — Но если все получится, это может изменить мир».

Члены группы, в числе прочего, предлагают запустить общенациональное приложение для смартфонов, через которое жители США должны будут ежедневно подтверждать, что у них нет 14 симптомов простуды или лихорадки.

Подводя итог, The Wall Street Journal сообщает, что члены группы опасаются того, что их идеи могут быть проигнорированы администрацией действующего президента Дональда Трампа.

Как сообщало, по официальным данным, США являются крупнейшим в мире очагом коронавирусной инфекции, а также лидером по числу смертельных исходов COVID-19.

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