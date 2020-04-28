Красногорск, 28 апреля 2020, 18:36 — REGNUM В подмосковных общежитиях Мострансавто провели комплексную дезинфекционную обработку для предупреждения распространения коронавирусной инфекции. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального перевозчика.
Для санитарной обработки привлекли специалистов ФГУП «Московский областной центр дезинфекции». Всего с применением спецсредств было обработано 15 общежитий, где проживают свыше 500 сотрудников Мострансавто. Работы провели за счёт средств предприятия.