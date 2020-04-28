Москва, , 19:35 — REGNUM Продление режима самоизоляции до середины мая абсолютно оправдано. Об этом 28 апреля заявил директор института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По его словам, решение президента России Владимира Путина позволит сдержать распространение коронавируса. Однако побороть инфекцию можно будет только в том случае, если население будет исполнять профилактические требования.

«Чем строже каждый из нас будет соблюдать эти меры, тем больше вероятность будет того что эти меры можно будет отменять на уровне общества. Мы должны снижать заболеваемость. Для этого надо либо всех оставить дома, либо следить за тем, чтобы на всех были маски в общественных местах, чтобы соблюдалась социальная дистанция, другие правила гигиены», — заявил Лукашев.

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