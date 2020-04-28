Тверь, , 18:34 — REGNUM Второй пакет мер поддержки предприятий, которые оказались в «зоне риска» из-за текущей эпидситуации, утверждён в Тверской области 28 апреля на заседании облправительства, которое провёл губернатора Игорь Руденя. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона

«В непростых условиях важно сохранить экономику, рабочие места и положительную динамику, помогать бизнесу решать насущные задачи», — отметил Игорь Руденя.

В план мероприятий по обеспечению устойчивого экономического развития Тверской области дополнительно добавлено 11 мер поддержки, сформированных на основе предложений предпринимательского сообщества, анализа федеральных мер поддержки и мер, которые действуют в других регионах страны.

Также в Тверской области расширен перечень видов экономической деятельности, для которых в три раза снижена налоговая нагрузка при применении упрощенной и патентной систем налогообложения на 2020 год. Льготы будут распространяться дополнительно для более 1400 субъектов малого и среднего бизнеса, работающего по упрощённой системе налогообложения и для 240 предпринимателей, которые используют патентную систему налогообложения. Ранее в Тверской области налоговая нагрузка уже была снижена для более 5700 субъектов малого и среднего бизнеса.

Кроме того, региональный Фонд содействия предпринимательству Тверской области готов реструктуризировать задолженности по действующим договорам займа с субъектами малого и среднего предпринимательства. Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области для предоставления займов докапитализируется на 612 млн рублей.

До 1 июня в Тверской области разработают механизм оказания поддержки владельцам коммерческой недвижимости, предоставляющим помещения субъектам малого и среднего предпринимательства в аренду, при условии снижения арендной платы для арендаторов.

Первый пакет мер поддержки экономике региона был сформирован в марте, на их реализацию из региональной казны направят порядка 1,8 млрд рублей. В регионе утверждены перечни видов экономической деятельности и системообразующих предприятий региона, на которые не распространяется режим нерабочих дней. Также создается стабилизационный фонд для финансового оздоровления системообразующих предприятий, разработаны новые кредитные продукты, введен мораторий на проверки предпринимателей региональными и муниципальными контрольными органами, минимизированы штрафные санкции, снижены ставки по налогам.