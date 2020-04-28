Москва, , 18:34 — REGNUM Нагрузку на коечный фонд оказывает поступление пациентов без подтверждённого заражения коронавирусом, особенно с внебольничной пневмонией. Об этом 28 апреля сообщил мэр столицы Сергей Собянин на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах РФ.

«Очевидно, и врачи это видят, по клинической картине мы видим параллельно нарастание объёма внебольничной пневмонии. Это сказывается на загрузке коечного фонда. В настоящее время от 50 до 70% на «ковидных» койках находятся больные, которым либо не поставили ещё, либо в процессе лабораторной постановки диагноза. Это большая такая цифра и большая нагрузка на коечный фонд», — сказал мэр.

Он отметил, что постановка точного диагноза в какой-то период времени усложняется течением болезни, и «часть больных, особенно внебольничной пневмонией, в какой-то период по сути дела выходит за пределы возможностей ПЦР-лабораторий».