Киев, , 18:39 — REGNUM Украина не может ускорить процесс выхода из карантина, поскольку в начале мая власти страны ожидают пик заболевания, заявил вечером 28 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он подчеркнул, что Украина должны пройти пик, чтобы начать процесс ослабления ограничений. По словам Шмыгаля, власти Украины ориентируются на Чехию и Польшу, «динамика заболеваний которых похожа на нашу ситуацию». Премьер назвал такой сценарий «адаптивным карантином с переходом к новым социальным нормам жизни».

Вместе с тем, Шмыгаль признал, что получает «многочисленные сообщения и письма» с просьбой ускорить процесс выхода Украины из карантина, но сейчас этого делать нельзя.

ИА REGNUM напоминает, что за последние дни стало известно, что мэры и губернаторы направляют в Киев обращения с просьбами пересмотреть условия карантина и позволить работать малому и среднему бизнесу. Еще один вариант развития событий предложили в Раде — дифференцировать карантинные ограничения в каждой конкретной области в зависимости от уровня рисков.

Отметим, что карантин на Украине официально продлен до 11 мая. После этого власти страны обещают начать процесс снятия ограничений, при условии, что до этой даты не будет резкого роста числа больных.