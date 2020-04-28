Москва, , 18:32 — REGNUM Контент федеральных телеканалов, в том числе и развлекательный, не должен существовать в отрыве от этических императивов и политических и общественных реалий. Так депутат Государственной думы Елена Панина («Единая Россия») прокомментировала информацию о решении телеканала «Россия 1» перенести показ фильма «Одесса» с 2 мая на другую дату.

«Надеюсь, что это решение окончательное. Демонстрация лирической драмы с большим количеством юмористических эпизодов едва ли была бы уместной в день Одесской Хатыни, годовщины массового сожжения людей в одесском Доме Профсоюзов. Это означало бы, что мы забыли эту трагедию и живем так, как будто ничего не случилось. Но забывать об этом нельзя, особенно сейчас, когда виновные в этом злодеянии не только не понесли наказания, но и бравируют своими преступлениями», — отметила Панина.

Политик выразила надежду, что в будущем такие «совпадения» не повторятся.

«Только что мы переживали эпизод с сериалом «Зулейха открывает глаза», где в перекличке заключенных звучали имена ныне здравствующих руководителей мусульманских религиозных объединений России, теперь — чуть было не попали в скандальную ситуацию с «Одессой», — отметила Панина.

Произошедшая история должна стать уроком для всех, считает депутат.

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