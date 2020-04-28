Нижний Новгород, , 18:31 — REGNUM По факту массового нарушения режима самоизоляции в Нижнем Новгороде организована доследственная проверка, — сообщает региональное управление СК России.

Следователи проверят факт празднования Красной горки в Стригинском бору 26 апреля. В соцсетях появилось видео, на котором несколько десятков человек водят хоровод в лесопарке.

Один из участников объясняет, что люди собрались на ритуал «воссоединения народа земли нижегородской с предками, с силами природы, а также пробуждения его ото сна и замороченного состояния, дабы не дать Русь нашу и всю Землю на поругание и полное закабаление путём цифровизации».

Назначена доследственная проверка. По результатам будет принято процессуальное решение. За нарушение санитарных правил участникам может грозить штраф до двух миллионов рублей или лишение свободы на пять лет.