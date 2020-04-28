Москва, , 18:26 — REGNUM В заявлении президента РФ Владимира Путина был важен момент, касающийся понимания будущего, считает депутат Госдумы, член Комитета по международным делам Елена Панина («Единая Россия»). Об этом она заявила 28 апреля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«В словах президента очень важный момент не просто веры, а понимания будущего, понимание того, что мы не просто должны планы разрабатывать, как преодолеть коронавирус, но как мы двигаемся дальше вперёд в новой реальности», — сказала она.

В свою очередь кинорежиссёр Карен Шахназаров, комментируя слова главы государства, отметил:

«Я думаю, самое важное для себя — уяснить: если мы действительно хотим с этим закончить наконец, то надо немножко ещё посидеть дома. Надо заставить себя отказаться от каких-то сиюминутных удовольствий. Можно много полезных вещей и дома поделать», — сказал он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что пик роста заражения коронавирусом в стране ещё не пройден и крайне важно строгое соблюдение всех мер ограничений, принятых в связи с пандемией.