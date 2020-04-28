Москва, 28 апреля 2020, 18:26 — REGNUM В заявлении президента РФ Владимира Путина был важен момент, касающийся понимания будущего, считает депутат Госдумы, член Комитета по международным делам Елена Панина («Единая Россия»). Об этом она заявила 28 апреля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
В свою очередь кинорежиссёр Карен Шахназаров, комментируя слова главы государства, отметил:
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что пик роста заражения коронавирусом в стране ещё не пройден и крайне важно строгое соблюдение всех мер ограничений, принятых в связи с пандемией.