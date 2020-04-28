Москва, , 18:26 — REGNUM Посадка первой в современной российской истории автоматической станции на Луну планируется совершить в середине октября 2021 года. Об этом сообщает Роскосмос.

«В зависимости от даты запуска будет выбран один из двух вариантов полета: продолжительностью 4,5 суток либо 5,5 суток. Предполагается, что подготовительные операции на окололунной орбите займут около 5 дней», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что общее время — от старта до посадки на Луне — займёт около 10 суток.