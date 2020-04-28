Москва, , 18:25 — REGNUM Самая важная социальная поправка к Конституции РФ — обеспечение государством доступности и качества медицинского обслуживания (95%), приводит данные Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Мы видим, что поправки к Конституции поддерживают по 80−90% опрошенных. И их актуальность сейчас поддерживается к тому же и коронавирусной ситуации. Людям сейчас нужны социальные гарантии. До «наступления» коронавируса люди жили с ощущением, что как они живут, так будут жить. Никто не думал, что может быть война, стихийное бедствие, эпидемия или еще что-то. Всегда кажется, что завтра будет такой же день, как вчера. А на самом деле случаются такие потрясения, которые, конечно, сразу в головах у людей актуализируют потребность в страховке, в гарантии. И в этом смысле поправки в Конституцию — именно то, что надо. И трудовые права людей, чтобы их не увольняли. И социальные гарантии, особенно для самых незащищенных слоев населения», — рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM политолог, профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев.

«И, насколько я понимаю, прошлые опросы ВЦИОМа, давали чуть меньшие цифры одобрения. А сейчас запрос людей на подобные изменения увеличился», — завершил он свой комментарий.

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