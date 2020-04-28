Варшава, 28 апреля 2020, 18:23 — REGNUM Издателем тактического шутера World War 3 станет российская компания MY.GAMES. Об их партнёрстве 28 апреля сообщает «Игромания».
Теперь «ранние версии» World War 3 пропадут из продажи. Разработчики, в свою очередь, сфокусируются на доработке финальной версии проекта.
Напомним, World War 3 — это шутер от первого лица, разработанный польской студией The Farm 51. По сюжету проекта, игроки станут участниками Третьей мировой войны.
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