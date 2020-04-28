Тула, , 18:20 — REGNUM Цифровые пропуска вводит Тульская область с 30 апреля, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона. Соответствующие изменения в Указ №12 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» внёс губернатор Алексей Дюмин.

Особый порядок передвижения по территории Тульской области вводится с 09:00 30 апреля. В частности, въехать на территорию региона и выехать за его пределы граждане смогут исключительно при наличии цифровых пропусков в случае, если они едут на работу в организацию, деятельность которой не приостановлена в соответствии с федеральным и региональным законодательством, по личным и семейным делам, а также если им необходима помощь врача в медучреждении. Пропуск необходим гражданам, въезжающим в регион или выезжающим за его пределы на общественном, железнодорожном транспорте, а также на легковых и грузовых автомобилях.

Не требуется пропуск гражданам, которым необходима неотложная медицинская помощь, детям до 14 лет, если они едут с родителями.

Все, кто въезжает в Тульскую область из других регионов, обязаны отправиться на двухнедельную самоизоляцию. Также граждан, въезжающих в Тульскую область, будут выборочно обследовать на коронавирус.