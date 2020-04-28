Вашингтон, , 18:19 — REGNUM Сегодня, 28 апреля, состоялся релиз приключенческой игры Indivisible на гибридной консоли Nintendo Switch. Однако, по словам разработчиков проекта в Twitter, они сами не знали о выходе своего детища на новой платформе.

https://twitter.com/MikeZSez/status/1255065722687860736

Один из разработчиков проекта Майк Займонт отметил, что на Nintendo Switch вышла одна из старых версий игры — в ней нет кооператива и некоторых других функций. Он также заявил, что команда создателей Indivisible не имеет к этому релизу никакого отношения.

Напомним, Indivisible — это ролевой экшен от американской студии Lab Zero Games. Его релиз на других платформах состоялся в 2019 году.

Читайте ранее в этом сюжете: И сиквел, и приквел: Deadly Premonition 2 выйдет на Switch в июле