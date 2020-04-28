Рим, , 18:16 — REGNUM Обеспечить установленную правительством Италии социальную дистанцию в общественном транспорте страны фактически невозможно, сказано в обращении глав ряда компаний отрасли к министру инфраструктуры и транспорта Паоле Де Микеле, передает Mediaset во вторник, 28 апреля.

Если же требование метровой социальной дистанции будет соблюдено, это снизит пропускную способность общественного транспорта в 3−4 раза, сказано также в обращении.

По данным на 27 апреля, в Италии умерли 26 977 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за сутки этот показатель увеличился на 333. Днем ранее показатель увеличился на 260. Выздоровели 66 624 человек, за день этот показатель увеличился на 1696 (днем ранее — на 1808). Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом увеличилось на 1739 (днем ранее — на 2324). В настоящее время заражен ы 105 813 человек— на 290 меньше, чем днем ранее, этот показатель в течение всей последней недели снижается. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 199 414.

22 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о приостановке работы всех предприятий страны, кроме стратегических, а также всех учреждений торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов. На карантин были отправлены более 7 миллионов работающих граждан, приостановили работу около половины предприятий. Власти запретили гражданам перемещаться по территории страны (кроме случаев крайней необходимости), отменили все массовые мероприятия, закрыли школы и вузы. Была прекращена работа всех развлекательных центров и заведений общественного питания. Гражданам было рекомендовано снизить до минимума все необязательные контакты, проводятся проверки на улицах, повышены штрафы для нарушителей карантина. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, каждый месяц нынешнего простоя обойдется экономике в 2-3% ВВП, полагают эксперты.

Правительственные проекты финансовой поддержки экономики предполагают выделение 55 млрд евро. Прямые выплаты бизнесу должны составить около 10 млрд евро. Предполагается обеспечить бизнес и граждан кредитными госгарантиями на общую сумму в 400 млрд евро. На закупку продуктов нуждающимся выделено 400 млн евро, а также средства из бюджетов регионов. Благотворительные организации фиксируют резкий рост заявок на получение бесплатных продуктов. Самозанятые граждане начали получать из бюджета единовременную выплату в 600 евро, также они могут в упрощенном порядке взять кредит на сумму до 25 тыс. евро.

C 4 мая 2020 года ограничения будут смягчены, к работе смогут вернуться около трех миллионов человек. Заведения общественного питания смогут продавать еду навынос, разрешены прогулки в парках, посещение близких родственников и пользование общественным транспортом с соблюдением норм санитарной безопасности, но большая часть ранее введенных ограничений останется в силе. Предприятия розничной торговли возобновят работу 18 мая, бары и рестораны — 1 июня, школы — 1 сентября.