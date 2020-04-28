Лондон, , 18:13 — REGNUM Релиз приключенческой игры Deadly Premonition 2 на Nintendo Switch состоится 10 июля 2020 года. Об этом 28 апреля сообщается на официальном сайте разработчиков.

Игра станет эксклюзивом консоли Nintendo Switch. По словам разработчиков, Deadly Premonition 2 — это одновременно и сиквел, и приквел первой части.

Напомним, Deadly Premonition — это психологический триллер, релиз которого состоялся в 2010 году. Главным героем проекта является агент ФБР, расследующий убийство в небольшом городке Гринвейл.

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