Москва, , 18:08 — REGNUM Правительство и руководители регионы должны наладить безупречную работу и координацию в российском здравоохранении. Об этом 28 апреля заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководителями субъектов РФ, главами Минздрава, Роспотребнадзора по вопросам борьбы с коронавирусом.

«Что ещё принципиально важно сейчас? Наличие специализированных коек — важнейшая задача. Но для успешной борьбы с эпидемией должна эффективно работать именно вся система здравоохранения. Если где-то происходит сбой, если не хватает кадров, специалисты перегружены, не справляются с потоком больных, то в результате страдают люди», — заявил Путин.

«Они не получают помощь вовремя, оказываются в больнице уже с тяжёлыми осложнениями. Повторю: всё должно быть отлажено, все звенья работать как единый механизм — участковые терапевты и узкие специалисты, приёмные и диагностические отделения, службы скорой помощи», — подчеркнул он.