Астрахань, 28 апреля 2020, 18:06 — REGNUM В Астраханской области в Володарской районной больнице на карантин закрыли несколько отделений. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.
Из-за вспышки коронавируса до 6 мая закрыли терапевтическое, родильное и хирургическое отделения больницы, а также реанимацию.
На карантине в больнице находится 41 пациент, всех обследуют на наличие коронавируса. Также анализы взяли у 26 сотрудников больницы.
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