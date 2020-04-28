Санкт-Петербург, , 18:08 — REGNUM В ночь на среду Санкт-Петербург окажется на северной периферии активного циклона, из-за чего температура воздуха существенно понизится, усилится ветер, а также выпадет снег с дождем. Об этом 28 апреля сообщает ведущий специалист Центра ФОБОС Михаил Леус.

Как отметил синоптик, активный циклон быстро промчится по территории Европейской России. Петербург окажется на его северной периферии. Из-за чего в городе на Неве будет облачно и ветрено. Кроме того, циклон вызовет осадки в виде дождя и мокрого снега, и существенно понизит температуру.

«Ночью облачно, временами мокрый снег с дождем. Температура воздуха +1…+3°, по области −1…+4°. Ветер северо-восточный 6−11 м/с, с порывами до 12−17 м/с», — пояснил Леус.

Днем 29 апреля ожидается облачно с прояснениями, а также кратковременные дожди с мокрым снегом. Температура воздуха +4…+6°, по области +2…+7°. Ветер северный 6−11 м/с, с порывами до 12−17 м/с. Атмосферное давление ночью будет падать и составит 747 мм рт. ст., днем начнет расти.

«Однако снег в Санкт-Петербурге в конце апреля не редкость. За последние 30 лет в последней пятидневке апреля снег наблюдался восемь раз, а в 2007 и 1997 годах даже образовывался временный снежный покров высотой 2 см», — отметил синоптик.

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