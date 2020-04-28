Ново-Огарево, Московская область, , 18:04 — REGNUM Правительство России до 5 мая должно выработать параметры поэтапного выхода из режима ограничительных мер из-за эпидемии коронавируса, начиная с 12 мая. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что одномоментной отмены карантина по всей стране быть не должно. «Впереди сложный процесс и он не такой быстрый, как нам бы хотелось», — отметил он.

Путин также подчеркнул, что решения по снятию ограничительных мер не следует принимать в разных регионах «под копирку».