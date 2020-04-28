Вена, , 18:03 — REGNUM THQ Noric объявила дату релиза ремейка Destroy All Humans! Игра поступит в продажу 28 июля 2020 года, сообщалось в ролике на YouTube-канале издательства 28 апреля.

В Destroy All Humans! игроки возьмут на себя роль пришельца-захватчика, которому предстоит подготовить планету к полномасштабному вторжению своей расы. На пути к выполнению этой миссии он будет сражаться с полицией, военными и рядовыми жителями.

Оригинальная Destroy All Humans! вышла в 2005 году. Игра была доступна на PlayStation 2 и Xbox.

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