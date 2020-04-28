Москва, , 18:01 — REGNUM Минздрав должен вести непрерывный мониторинг по стране и актуализировать предпринимаемые меры для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом 28 апреля заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководителями субъектов РФ, главами Минздрава, Роспотребнадзора по вопросам борьбы с коронавирусом.

«С эпидемией коронавируса весь мир столкнулся впервые. Но сейчас, благодаря работе учёных, врачей, мы знаем об этой опасной болезни гораздо больше, чем ещё совсем недавно. А значит, у нас есть возможность более чётко строить прогнозы, стратегию и тактику наших действий», — заявил Путин.

«Кроме того, и наш собственный опыт, и зарубежный говорят о том, что решения, принятые вчера — уже завтра, послезавтра могут быть недостаточными. Потому поручаю Минздраву вести непрерывный мониторинг обстановки и по стране, и в каждом субъекте федерации», — указал президент», — подчеркнул он.

Планы постоянно должны актуализироваться, так как ситуация меняется «каждый день».

«Мы обязаны действовать на опережение, так же как до сих пор. И если потребуется — незамедлительно принимать меры по дополнительному развёртыванию специализированных коек в регионе, там, где собственного сейчас резерва в дальнейшем может и не хватить. Надо иметь в виду любой сценарий», — добавил Путин.