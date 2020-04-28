Москва, , 18:00 — REGNUM У России имеются возможности строить тактику и стратегию борьбы с пандемией коронавируса, заявил 28 апреля президент РФ Владимир Путин в ходе онлайн-совещания с губернаторами и членами российского правительства по ситуации с коронавирусом.

«Мы знаем об этой болезни гораздо больше. А значит мы можем строить тактику и стратегию», — подчеркнул глава российского государства.

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