Воронеж, , 18:00 — REGNUM Штраф в 15 тыс. рублей заплатит житель Воронежской области за распространение фейковой информации о коронавирусе, сообщила ИА REGNUM 28 апреля руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.

31-летний житель Бобровского района ранее разместил в чате программы-мессенджера аудиосообщение о наличии в районе зараженных коронавирусом, что не соответствовало действительности.

Автора недостоверной информации полиция быстро установила, в отношении него составили административный протокол в соответствии с частью 9 статьи 13.15 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений».

Сам мужчина признался в совершении правонарушения, объяснив, что сообщение он разместил в закрытый чат с целью предупредить и обезопасить знакомых, а информацию получил от родственников, но не проверил её.

Мировой суд Бобровского района признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде штрафа размером 15 тысяч рублей.