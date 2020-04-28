Ново-Огарево, Московская область, , 17:57 — REGNUM День работников скорой помощи предложил учредить президент России Владимир Путин в ходе онлайн-совещания с руководителями субъектов РФ, главами Минздрава и Роспотребнадзора по вопросам борьбы с коронавирусом.

Глава государства поздравил врачей и работников скорой медицинской помощи с их профессиональным праздником. После слов поздравления Путин предложил учредить в стране профессиональный праздник День работников скорой помощи.

Согласно предложению президента России, профессиональный праздник работники скорой помощи смогут официально отмечать 28 апреля ежегодно. До этого праздник был неофициальным.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ситуации с защитными костюмами для врачей в России.

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