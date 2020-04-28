Москва, , 17:54 — REGNUM В России перевыполнили план по разворачиванию специализированных коек для лечения коронавирусной инфекции. Об этом 28 апреля заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководителями субъектов РФ, главами Минздрава, Роспотребнадзора по вопросам борьбы с коронавирусом.

«Нам удалось существенно нарастить запас прочности системы здравоохранения. Напомню, что регионам была поставлена задача к сегодняшнему дню, к 28 апреля, дополнительно развернуть 95 тыс. специализированных коек, оснащённых всем необходимым для лечения коронавирусной инфекции», — заявил Путин.

«Информацию по этому вопросу я получаю ежедневно. Знаю, что в целом задача решена в срок. Развёрнуто даже 116 тыс. таких коек, то есть больше, чем изначально планировалось. Но это общая картина по стране. Важно, чтобы в каждом регионе была 100%-ая готовность бороться за каждую жизнь. И не должно быть так, чтобы где-то густно, где-то пусто», — подчеркнул он.