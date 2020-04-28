Париж, , 17:51 — REGNUM Массовые мероприятия с участием более пяти тысяч человек останутся под запретом во Франции как минимум до сентября, заявил 28 апреля премьер-министр Франции Эдуар Филипп в Нацсобрании страны.

Он представил план по выходу страны из режима изоляции.

По его словам, с 11 мая можно будет собираться в общественных местах в количестве до 10 человек

«Большие спортивные, культурные, большие профессиональные салоны, все мероприятия, собирающие свыше пяти тысяч человек, должны быть заявлены в префектуре и организованы задолго до их проведения. Они не могут быть разрешены до сентября», — сказал Филипп.

Кроме того, он допустил, что правительство попросит не организовывать религиозные церемонии до 2 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции выявлено свыше 128 тыс. случаев заражения коронавирусом, зарегистрировано более 23,2 тыс. смертей от вызванных вирусом заболеваний.

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