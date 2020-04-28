Москва, , 17:48 — REGNUM Несмотря на все усилия, закрыть дефицит по средствам и оборудованию для борьбы с коронавирусной инфекцией в России не удаётся. Об этом 28 апреля заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководителями субъектов РФ, главами Минздрава, Роспотребнадзора по вопросам борьбы с коронавирусом.

«Даже с учётом принятых мер, ощутимого роста собственного производства и крупных импортных закупок дефицит по ряду позиций по технике, оборудованию, расходных материалов сохраняется», — заявил Путин.

«Поэтому поручаю правительству, Минпромторгу продолжить и организовать работу так, чтобы ежедневно наращивать производство. Прошу обеспечить жёсткий, постоянный контроль за исполнением таких планов», — подчеркнул он.

Президент призвал максимально использовать в связи с этим промышленный потенциал регионов, малого и среднего бизнеса.