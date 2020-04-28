Москва, , 17:46 — REGNUM Власти Москвы аннулировали около 20 тысяч рабочих пропусков жителям столицы, имеющим симптомы коронавируса и ОРВИ. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

«Жителям столицы, у которых диагностировали коронавирус или обнаружили симптомы ОРВИ, аннулируют рабочие цифровые пропуска <…> Всего на данный момент недействительными признано уже около 20 тысяч рабочих пропусков горожан, обязанных соблюдать режим изоляции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в это число вошли 8 тысяч пропусков, которые оформляли пациенты с COVID-19, и порядка 12 тысяч пропусков москвичей с симптомами ОРВИ.