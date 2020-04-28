Париж, , 17:33 — REGNUM Театры, пляжи, музеи и другие общественные места будут закрыты и после снятия части ограничений 11 мая во Франции. Об этом 28 апреля заявил премьер-министр Франции Эдуар Филипп в ходе своего выступления в Национальном собрании (нижней палате парламента) страны.

Как уточнил премьер-министр Франции, после 11 мая останутся закрыты большие театры, музеи, кинотеатры. Пляжи в стране откроются только после 1 июня.

Также Эдуар Филипп отметил, что любые спортивные мероприятия, рассчитанные на присутствие более пяти тысяч человек, не смогут быть проведены раньше наступления осени.

Первые ограничения на передвижение граждан предполагается ослабить после 11 мая. В стране закрыты кафе, рестораны, кинотеатры, музеи, парки, непродовольственные магазины, учебные заведения, детские сады.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что премьер-министр Франции призвал начать поэтапное снятие карантинных мер.

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