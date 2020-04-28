Москва, , 17:20 — REGNUM Режим самоизоляции, введённый ранее, продлён до 13 мая. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Данный документ введён «в связи с угрозой распространения в Москве новой коронавирусной инфекции».

«С 26 марта 2020 г. по 13 мая 2020 г. <…> обязать соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении 5 к настоящему указу. Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах», — говорится в документе.

Отмечается, что режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чьё нахождение на рабочем месте «является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения, а также к гражданам, определенным решением Штаба по мероприятиям по предупреждению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом 2019-nCoV в городе Москве».