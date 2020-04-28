Красногорск, , 16:53 — REGNUM Международный выставочный центр «Крокус Экспо» в подмосковном Красногорске станет госпиталем. Об этом сообщил первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов, передаёт агентство «Москва».

По его словам, сейчас в компании активно занимаются этим вопросом.

«Не готов назвать точные сроки, но могу сказать, что это будет очень быстро. Я думаю, это вопрос нескольких недель», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, коммерческие объекты Москвы могут перепрофилировать под госпитали для пациентов с коронавирусом. По некоторой информации, новые медобъекты могут появиться на территории ВДНХ, в автоцентре «Москва» на Каширском шоссе и торговом комплексе в Люблино.