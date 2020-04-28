Белград, , 16:49 — REGNUM В Сербии число жертв коронавирусной пандемии за последние сутки увеличилось на шесть человек, доведя общее количество умерших от COVID-19 до 168, сообщает 28 апреля министерство здравоохранения страны.

Всего в Сербии выявлено около 8,5 тыс. случаев заражения коронавирусом.

По мнению премьер-министра Сербии Аны Брнабич, низкая смертность и относительно малая доля зараженных являются показателем ослабления эпидемии.

«За сутки выявлены 222 новых зараженных, общее число больных — 8497 человек. Госпитализированы 2517 человек, из них 79 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», — сообщил минздрав Сербии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сербии с 27 апреля открыты парикмахерские и спортивные залы, гражданам старше 65 лет разрешено выходить на улицы на 30 минут.

Тем не менее, в майские праздники до 4 мая будет действовать комендантский час с 18:00 до 5:00.

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