Новосибирск, , 16:42 — REGNUM Въезжающих из Новосибирской области в Алтайский край граждан информируют о том, что 30 апреля регион будет закрыт, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сотрудники ГИБДД на границе двух регионов останавливают автомобили, следующие в Алтайский край, чтобы предупредить об ужесточении пропускного режима.

Тех, кто сегодня, 28 апреля, возвращается из Алтайского края в Новосибирскую область, также останавливают и просят заполнить анкету с указанием паспортных данных и причины нарушения режима самоизоляции, уточняет корреспондент. При наличии справки с работы о необходимости передвижения, постановление Роспотребнадзора о двухнедельной самоизоляции не выдаётся.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в связи с предстоящими майскими праздниками и карантинными мероприятиями, в Алтайском крае решили ужесточить пропускной режим.

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